Тольяттинца ночью ограбили трое

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За помощью в дежурную часть отдела полиции №24 У МВД России по городу Тольятти обратился 24-летний житель Центрального района города. Мужчина сообщил о том, что у него открыто, с применением насилия, похитили имущество на 12000 рублей.Выяснилось, что мужчина возвращался домой и около часа ночи трое неизвестных напали на него, забрали барсетку, мобильный телефон и денежные средства в сумме 800 рублей, после чего скрылись.Через некоторое время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидели убегавших в разные стороны мужчин. Один из предполагаемых преступников был задержан, у нега нашли похищенный телефон. Безработный, ранее судимый за кражу мужчина 1995 года рождения признался, что за одну ночь он со своими приятелями совершил два грабежа и предоставил информацию о соучастниках.В результате оперативных мероприятий через некоторое время сотрудниками отдела уголовного розыска ОП № 24 У МВД России по г. Тольятти были задержаны еще два подозреваемых: 1988 года рождения, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и 1987 года рождения, ранее не судимый. Подозреваемые дали признательные показания.Теперь им грозит лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.