Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей парковочных мест на 250 тысяч рублей
20 марта 2018 13:23
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Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.Тольятти выявлен факт мошенничества при оформлении договора долевого участия в продаже парковочных мест. Полицейскими установлено, что подозреваемый - местный житель 1962 года рождения, являясь директором компании, осуществляющей строительство и продажу жилья с подземной парковкой, продал парковочные места жильцам дома в Комсомольском районе. По предварительным данным, в дальнейшем злоумышленник не зарегистрировал сделку и обязательства по заключенным договорам не выполнил, впоследствии переоформив документы на владение парковочными местами на свою сожительницу. Причиненный ущерб превысил 250 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает облМВД.
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