Тольяттинку в наркотическом опьянении задержали в Пензе

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Сотрудниками Пензенского ЛО МВД России на транспорте выявлен факт незаконного оборота наркотических средств.Полицейские на территории вокзального комплекса станции Пенза-1 задержали 42-летнюю женщину, находящуюся в наркотическом опьянении.В ходе личного досмотра у нее обнаружено вещество и крупная сумма денег. Произведенное исследование показало, что изъятое - наркотическое средство «скорость» в количестве около 15 граммов.Установлено, что жительница Тольятти следовала домой из Москвы на нанятом легковом автомобиле, во время пути она употребила наркотическое средство и под его воздействием решила выйти в Пензе и добираться до дома уже на поезде. На территорию вокзала она пришла, чтобы купить билет на поезд.Следственным отделом Пензенского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.В отношении обвиняемой избрана мера пресечения – заключение под стражу.Фото: pixabay.com