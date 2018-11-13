Тольяттинка задушила знакомую, чтобы не отдавать долг в 160 тысяч рублей

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Напомним, 30 декабря 2017 года на балконе квартиры, расположенной в доме по улице Автостроителей города Тольятти, было обнаружено тело 38-летней женщины, с признаками насильственной смерти. Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии.Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям удалось установить и задержать женщину, причастную к совершению указанного преступления. Ей оказалась – 38-летняя знакомая потерпевшей.По версии следствия, между обвиняемой и потерпевшей произошел конфликт имущественного характера, обвиняемая должна была потерпевшей денежные средства в размере 160 тысяч рублей, которые длительное время не отдавала. Между женщинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленница задушила свою знакомую, а затем похитила ее имуществу на общую сумму более 55 тысяч рублей и скрылась с места совершения преступления.Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что женщина в 2017 году, путем обмана похитила денежные гражданина на общую сумму более 362 тысяч рублей, пообещав произвести необходимые дополнительные мероприятия по оформлению документов аренды земельных участков, в действительности, не намереваясь этого делать. Таким же образом она похитила денежные средства еще дух граждан на сумму в 35 тысяч и 62 тысяч рублей.Приговором федерального суда Автозаводского района города Тольятти женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9, 5 лет, с отбыванием в исправительной колони общего режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com