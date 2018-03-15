Тольяттинка обокрала соседа во время застолья
15 марта 2018 09:11
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В полицию за помощью обратился житель города Тольятти. Мужчина 1982 года рождения сообщил, что из его квартиры пропал сотовый телефон. Сумма нанесенного ему ущерба составила 30 000 рублей. Заявитель пояснил, что подозревает в воровстве знакомую, с которой они совместно употребляли алкогольные напитки, и описал ее внешность.
Сотрудники органов внутренних дел составили ориентировку на предполагаемую злоумышленницу. Ее приметы направили патрульным экипажам, обеспечивающим общественную безопасность на территории города. В результате некоторое время спустя подозреваемую задержали сотрудники вневедомственной охраны.
На улице Дзержинского стражи правопорядка заметили женщину, приметы которой совпадали с полученной ими ориентировкой. Сотрудники Росгвардии передали 42-летнюю местную жительницу полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии.
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