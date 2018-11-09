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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Тольяттинец жестоко избил знакомого, возбуждено уголовное дело

9 ноября 2018 09:53
144
Тольяттинец жестоко избил знакомого, возбуждено уголовное дело Нападавший был пьян.
Нападавший был пьян.

В полицию за помощью обратился мужчина 1976 года рождения, который рассказал, что во дворе жилого дома в городе Тольятти ему причинил травмы знакомый.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ППСП, которые несли службу неподалеку от места происшествия. Опросив очевидцев случившегося, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений, затем завязалась драка, в ходе которой подозреваемый ударил своего оппонента по голове, повалил на землю и продолжил добивать руками и ногами. Потерпевший был госпитализирован в одно из медицинских учреждений областного центра.

Правоохранители задержали подозреваемого на месте происшествия и доставили в ближайший отдел полиции. По данным полиции, тольяттинец 1995 года рождения в момент потасовки находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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