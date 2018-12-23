Тольяттинец ударил друга ножом в ходе застолья

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В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним доставлен молодой человек 1990 года рождения с ножевым ранением брюшной полости.Потерпевший распивал спиртные напитки в квартире друга 1989 года рождения. По предварительным данным, в ходе распития алкоголя на почве личных неприязненных отношений между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры хозяин квартиры схватил нож со стола и нанес удар в область брюшной полости гостю.Задержанный – слесарь одного из предприятий города, 29-летний житель Тольятти. Ранее, по данным полиции, мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает облМВД.