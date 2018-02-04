Тольяттинец пытался украсть металлическое покрытие теплотрассы

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В вечернее время на улице Индустриальной находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны заметил неизвестного, переносившего квадратный металлический лист, похожий на покрытие теплотрассы. При этом патрульные обратили внимание на находившийся поблизости трубопровод со снятым металлическим покровным слоем тепловой изоляции. Сотрудники Росгвардии остановили мужчину, чтобы выяснить, что происходит.Задержанный не стал отпираться и признался, что еще днем снял 48 листов металлического покрытия теплопровода весом 10 кг каждый и спрятал в сугроб. Дождавшись темноты, тольяттинец хотел загрузить и вывезти листы в пункт приема металла, а вырученные средства потратить. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им безработного не судимого жителя Тольятти 1989 года рождения. В дальнейшем сотрудниками органов внутренних дел было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа регуправления Росгвардии.