Тольяттинец пострадал в драке после того, как случайно задел девушку

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В полицию Тольятти от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации местного жителя 1984 года рождения с телесными повреждениями.Полицейские выяснили, что телесные повреждения потерпевший получил в результате драки около одного из магазинов Автозаводского района.34-летний мужчина находился в помещении одной из торговых точек, где между ним и другим посетителем произошел конфликт из-за того, что потерпевший случайно задел его девушку. Мужчины вышли на улицу, где словесная перепалка переросла в драку, во время которой заявителю были нанесены телесные повреждения. После конфликта мужчина не стал обращаться за медицинской помощью, а отправился домой. Госпитализирован потерпевший был только на следующий день, когда его самочувствие ухудшилось.В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее не судимый житель Автозаводского района 1986 года рождения.Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает облМВД.