Тольяттинец ограбил таксиста
8 января 2018 11:48
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В полицию за помощью обратился 53-летний житель Тольятти. Мужчина сообщил, что у него из машины были похищены открытым способом телефон и денежные средства.
В ходе работы на месте происшествия полицейские выяснили, что заявитель работает водителем одном из таксопарков города. Около двух часов ночи мужчине подвозил клиента, прибыв на конечный адрес, вместо того что бы расплатиться, пассажир схватил с денежные средства, лежащие между водительским и пассажирским сиденьями, а с панели приборов – сотовый телефон, после чего выбежал из автомашины.
Потерпевший сообщил полицейским приметы подозреваемого, а также абонентский номер, с которого осуществлялся вызов автомашины. Стражи правопорядка провели поквартирный обход жильцов домов, с целью установления места жительства подозреваемого. Были отработаны лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение аналогичных правонарушений.
В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался безработный 34-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.
Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
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