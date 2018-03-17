Тольяттинец ограбил девушку-соседку
17 марта 2018 11:37
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В полицию Тольятти обратилась жительница Комсомольского района с сообщением о том, что ее ограбили.
В ходе опроса полицейские выяснили, что, возвращаясь, домой с работы, потерпевшая встретила своего соседа, который попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Получив гаджет, злоумышленник убежал, девушка попыталась его догнать, но грабитель оказался быстрее. Пострадавшая своими силами пыталась вернуть имущество, она приходила каждый день к знакомому домой, но ей не открывали. Придя в очередной раз, заявительница узнала, что мужчина задержан полицией по подозрению в совершении нескольких хищений. Сейчас по данным фактам проводится проверка.
Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1980 года рождения, ранее судимый за кражу. По предварительным данным, похищенное имущество он продал, а деньги потратил на собственные нужды.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
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