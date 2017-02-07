Тольяттинец на глазах продавца вынес из магазина товар

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В полицию за помощью обратилась жительница города Тольятти 1982 года рождения, работающая администратором одного из магазинов. Торговая точка расположена в Комсомольском районе города. Женщина рассказала сотрудникам органов внутренних дел о том, что буквально несколько минут назад в магазине произошел грабеж. Злоумышленник открыто похитил со стеллажа товар и скрылся.О грабеже возбудили уголовное дело.Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению грабежа может быть причастен безработный местный житель 1982 года рождения. Вскоре мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный товар изъят и в ближайшее время будет возвращен в магазин, сообщает облМВД.