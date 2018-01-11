Телефон посетителя точки общепита в Самаре стал добычей злоумышленника

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В Промышленном районе областного центра полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника, причастного к краже мобильного телефона, принадлежащего местному жителю. Преступление было совершено в конце октября. В полицию с заявлением о пропаже имущества обратился мужчина 1962 года рождения. Опросив заявителя, полицейские выяснили, что он находился в заведении общественного питания, расположенном на улице Стара-Загора. Отлучившись, мужчина оставил телефон на столике, и, вернувшись, обнаружил его пропажу.Для сбора необходимой информации сотрудники полиции выехали на место происшествия и произвели его осмотр, пообщались с сотрудниками заведения, выяснили приметы посетителей. Получив необходимую информацию, оперативники приступили к отработке сведений. Собранные материалы свидетельствовали о том, что в отсутствие потерпевшего к столику подходил мужчина. Внешность гражданина совпадала с приметами ранее попадавшего в поле зрения полицейских жителя Самары 1976 года рождения. При проверке версия о его возможной причастности к преступлению подтвердилась. Подозреваемый был задержан. В ходе разговора с полицейскими он не стал отрицать своей вины. В настоящее время установлено, что похищенный телефон был сдан в ломбард. Правоохранители принимают меры к его возврату владельцу.По данным полиции, 41-летний подозреваемый работает на одном из самарских предприятий. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.