Сызранец получил рану в грудь от приятеля по дороге из кафе

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о том, что в Центральную городскую больницу госпитализирован 33-летний житель города Сызрани с ранением груди.Стражи правопорядка установили, что мужчина с ножевым ранением самостоятельно добрался до ближайшего супермаркета, где попросил прохожих вызвать ему скорую помощь. Со слов супруги пострадавшего, в этот вечер потерпевший собирался встретиться с другом в одном из кафе.Из списка звонков с сотового телефона, изъятого полицейскими в ходе осмотра места происшествия, сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить номер мобильного телефона злоумышленника, с которого тот созванивался с потерпевшим перед происшествием. Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки.Им оказался безработный ранее не судимый местный житель 1984 года рождения, который в ходе опроса сознался в совершении преступления и пояснил, что ножевые ранения нанес другу на почве внезапно возникших неприязненных отношений после распития спиртных напитков по дороге домой из кафе.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.