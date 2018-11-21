Суд Кировского района Самары начинает слушать дело омского чиновника
21 ноября 2018 10:10
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Факт передачи взятки в сумме 3,5 млн руб. ведущему инженеру «Управления дорожного хозяйства Омской области» Виктору Радулу был зафиксирован в конце 2017 года в офисе самарской компании «СДС» в поселке Зубчаниновка. Фирма «СДС» зарегистрирована в 2013 году. Ранее компания специализировалась на поставках и обслуживании асфальтобетонных заводов в Кременчуге (Украина). Сейчас у «СДС» довольно солидный подрядный портфель, в котором поставка в Омск технологического комплекса для производства асфальтобетонной смеси и битумных эмульсий стоимостью 70 млн руб. является одной из самым крупных.
Взятка Радулу предназначалось за «содействие в заключении государственного контракта» между омским дорожным управлением и фирмой Павловского. Дело в отношении омича расследовалось тяжело — за фигуранта активно хлопотал родственник, бывший руководитель аппарата губернатора Омской области. Однако дело о взятке все-таки довели до суда. Виктору Радулу угрожает до 15 лет колонии, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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