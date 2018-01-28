Ссора с женой закончилась для тольяттинца ножевой раной

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Ночью в полицию Тольятти поступило сообщение от работников медицинского учреждения о том, что к ним из дома, расположенного на улице Коммунистическая, с ножевым ранением доставлен местный житель 1988 года рождения. Сотрудники полиции выяснили, что мужчину доставили из квартиры, где он проживает.Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы опросили жильцов дома, провели осмотр помещения и обнаружили нож со следами, похожими на кровь. Находку изъяли и направили на экспертизу. Из собранных оперативниками материалов следует, что накануне во время распития спиртных напитков между пострадавшим и его женой произошел конфликт из-за ревности, в ходе которого девушка 1992 года рождения схватила нож со стола и ударила супруга. Поняв, что произошло, предполагаемая злоумышленница самостоятельно вызвала скорую медицинскую помощь. После того, как стали известны подробности инцидента, было принято решение о задержании подозреваемой. Полицейские установили, что задержанная нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.Возбуждено уголовное дело, сообщает обМВД. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.