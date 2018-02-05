Ссора между школьными друзьями в Самарской области закончилась поножовщиной и больницей

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В дежурную часть О МВД России по Безенчукскому району по телефонной связи поступило сообщение от местного жителя о том, что, находясь по месту жительства в компании своего друга, он получил телесные повреждения в виде ножевых ранений.Сотрудники полиции незамедлительно вызвали медицинских работников и выехали по указанному в сообщении адресу. Дверь в квартиру им открыл мужчина, который пояснил, что во время распития спиртных напитков он поссорился с хозяином квартиры и, в ходе завязавшейся драки, нанес последнему ножевые ранения. После чего, осознав произошедшее, они совместно вызвали полицию.В ходе сбора первоначального материала, сотрудниками полиции было осмотрено место происшествия, опрошен потерпевший и предполагаемый подозреваемый, жители соседних квартир, назначены различные экспертизы, собран характеризующий материал на участников конфликта.Правоохранители, изучив в совокупности все добытые доказательства, выдвинули предварительную версию событий: мужчина, у которого возможности его личной жизнедеятельности в обществе ограничены из-за физических отклонений, 1960 года рождения, на момент совершения происшествия находился в своей квартире. В гостях у него был друг, которого он знал со школьных времен. В ходе распития спиртных напитков между товарищами возникла ссора, на почве которой гость начал выгонять хозяина квартиры на улицу, в ответ на что, последний замахнулся на обидчика костылем. Школьный друг схватил со стола нож и приблизился к потерпевшему. Мужчина выбил орудие из рук злоумышленника, но он не остановился, схватил другой нож и нанес товарищу два удара в область грудной клетки. Посчитав, что на этом конфликт исчерпан, одноклассники вызвали медицинских работников, сотрудников полиции и продолжили застолье. Нанесенные травмы стали причиной госпитализации хозяина квартиры и поводом для возбуждения уголовного дела в отношении гостя.По сведениям полицейских, подозреваемый ранее не судим, безработный, является ровесником потерпевшего. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает облМВД.