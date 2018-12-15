Сожитель избил женщину в Сызрани и на следующий день сам вызвал врачей

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В полицию Сызрани поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местной жительницы 1976 года рождения с многочисленными травмами.Правоохранителям она рассказала, что телесные повреждения нанес ее 42-летний сожитель в ходе ссоры во время совместного распития алкоголя. Однако сразу после получения травм, женщина не стала обращаться за медицинской помощью. Только на следующий день, когда ей стало хуже, ее обидчик вызвал бригаду скорой помощи.Опрошенный в ходе оперативных мероприятий ранее не судимый житель Сызрани вину свою в содеянном признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет, сообщает облМВД.