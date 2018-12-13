Сотрудники самарской полиции раскрыли убийство 1999 года
13 декабря 2018 09:25
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Из материалов уголовного дела следует, что 13 января 1999 года поздно вечером в подъезде дома на ул. Победы в г. Самара был обнаружен труп женщины 1976 года рождения с признаками насильственной смерти. На теле погибшей эксперты обнаружили ножевые ранения. В ходе работы стражи правопорядка изъяли с места происшествия необходимые для расследования материалы, назначили проведение экспертиз. С целью установления возможных свидетелей, а также иных подробностей нападения, сотрудники полиции провели поквартирный обход расположенных вблизи от места преступления домов. Из собранных материалов следовало, что погибшая незадолго до случившегося распивала спиртные напитки в компании мужчины.
Было возбуждено уголовное дело.
Розыск подозреваемого в убийстве женщины не прекращался все это время. В итоге полицейские получили сведения о возможной причастности к совершению преступления 45-летнего жителя Самарской области. Согласно показаниям мужчины, он познакомился с женщиной на улице и предложил ей выпить. Та на предложение ответила положительно. В качестве места проведения застолья был выбран подъезд одного домов. Однако во время общения между новоиспеченными знакомыми, из-за брошенной одним из участников реплики, произошла ссора. По предварительным данным, во время выяснения отношений мужчина вытащил из кармана брюк нож и нанес своей оппонентке ранения. Когда почувствовал, что женщина перестала подавать признаки жизни, выбежал из подъезда. В момент преступления он был в перчатках, впоследствии от которых избавился.
Подозреваемый арестован, сообщает облМВД.
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