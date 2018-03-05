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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Сотрудники ГИБДД в Сызрани задержали грабителя супермаркета

5 марта 2018 11:16
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Сотрудники ГИБДД в Сызрани задержали грабителя супермаркета
Мужчина пытался вынести средства гигиены.

По словам работников одного из супермаркетов города Сызрань, посетитель торговой точки сразу привлек внимание персонала подозрительным поведением: мужчина, озираясь по сторонам, быстро складывал в корзинку для покупок средства гигиены, при этом набирал товар в большом количестве, особо не выбирая. После мужчина и вовсе проследовал к выходу из магазина, минуя кассы. Сотрудник магазина попыталась остановить мужчину, но он не отреагировал и выбежал из магазина. Продавец побежала за злоумышленником. В это время на улице осуществляли патрулирование сотрудники Госавтоинспекции. Увидев бегущую без верхней одежды за мужчиной с магазинной корзиной, заполненной товаром, девушку, они мгновенно оценили ситуацию и, припарковав патрульный автомобиль, начали преследование. После непродолжительной погони, мужчина был задержан ими и доставлен в ближайший отдел полиции для выяснения всех подробностей произошедшего.

В ходе проведенной проверки, сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» установили личность злоумышленника. Не работающий житель города Сызрань 1996 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался. Со слов задержанного, похищенное имущество он планировал продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж», сообщает облМВД.
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