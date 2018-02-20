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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Саратовец убил брата из-за съеденных продуктов для поминок

20 февраля 2018 12:49
151
Саратовец убил брата из-за съеденных продуктов для поминок За это горожанин сядет на 8 лет.
За это горожанин сядет на 8 лет.

В Саратове вынесен приговор 44-летнему местному жителю, которого обвиняли в причинении смерти брату. В ночь с 31 марта на 1 апреля прошлого года подсудимый поссорился с 50-летним родственником в квартире на Санаторном пр. из-за того, что тот, будучи пьяным, выпил спиртное и съел продукты, купленные для проведения поминок. Младший брат сильно избил старшего, из-за чего тот на третьи сутки скончался в больнице. Суд наказал мужчину лишением свободы на 8 лет в колонии строгого режима, пишет СарБК.
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