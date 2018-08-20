Самарца заподозрили в посредничестве при даче взятки

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По версии следствия, 18 августа 2018 года в период времени с 15 часов 20 минут до 15 часов 40 минут, подозреваемый, находясь в автомашине, припаркованного у одного из домов по улице Советской Армии в городе Самаре, совершил обещание посредничества во взяточничестве, а именно получил от гражданина денежные средства в размере 250 тысяч рублей для дальнейшей передачи неустановленным сотрудникам следственных органов за прекращение уголовного дела, возбужденного по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. После получения денежных средств злоумышленник был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com