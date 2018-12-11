Самарца выкинули из окна третьего этажа в ходе ссоры

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Прохожие обнаружили под окнами одного из домов по улице Победа областного центра мужчину с многочисленными травмами и ссадинами, лежавшего в снегу. Об этом было немедленно сообщено в полицию и скорую медицинскую помощь.Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа опросила граждан, в том числе проживающих в доме. В ходе опроса правоохранители выяснили, что 34-летний потерпевший вместе со своим другом пришел к знакомому, проживающему в общежитии на улице Победа. Поводом для визита послужила ссора, произошедшая между приятелями накануне. Гости хотели урегулировать конфликтную ситуацию, но спокойного разговора не получилось. В коридоре, расположенном на третьем этаже дома, завязалась драка между визитерами и их оппонентом. По предварительным данным, во время драки последний сначала разбил окно телом своего противника, после чего вытолкнул его в образовавшийся проем.Подозреваемый незамедлительно был задержан сотрудниками органов внутренних дел по месту жительства.Возбуждено уголовное дело. О подозреваемом известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности, сообщает облМВД.