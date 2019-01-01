Самарца отправили в колонию за кражу ноутбука у знакомой
1 января 2019 13:26
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В августе текущего года сотрудники полиции областного центра по подозрению в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище и с причинением значительного ущерба задержали жителя Самары. О пропаже имущества из квартиры в полицию сообщила 62-летняя жительница Железнодорожного района. Вечером женщина вернулась домой и обнаружила пропажу ноутбука. На место происшествия - в квартиру дома, расположенного на улице Промышленности, - прибыла следственно-оперативная группа. Осмотрев жилплощадь, сотрудники органов внутренних дел установили, что входная дверь не взломана. Однако следы были видны на створке окна.
Оперативники отрабатывали места возможного сбыта похищенного. Вскоре появилась информация о том, что к преступлению может быть причастен один из жителей областного центра. При проверке личности подозреваемого выяснилось, что он и потерпевшая знакомы. В ходе разыскных мероприятий предполагаемый злоумышленник был задержан. Местонахождение похищенного ноутбука полицейские установили, после чего вернули его потерпевшей.
Самарцу 1987 года рождения было предъявлено обвинение в краже. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. По данным полиции, виновный не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов, сообщает облМВД.
pixabay.com
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