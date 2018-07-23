Самарская полиция ищет свидетелей убийства семилетней девочки

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Самарцев просят помочь в расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту убийства семилетней девочки. Правоохранители ищут свидетелей и очевидцев преступления.— Просим всех, кому что-либо известно, обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам: 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02, — обратились к гражданам сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.Напомним, семилетняя девочка гуляла с братом на детской площадке и пропала вечером 20 июля. В тот же вечер родители ребёнка обратились в полицию. Поиски пропавшей продолжались всю ночь, к розыску активно подключились волонтеры. Утром 21 июля тело девочки обнаружили в траве на окраине стадиона педуниверситета на пересечении улиц Карбышева и Блюхера. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.Сейчас ведется следствие.