Самарец заплатит 1 млн рублей за попытку дать взятку и незаконный сбыт психотропных веществ

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Следствием и судом установлено, что в 2017 году мужчина приобрел химическое оборудование и реактивы для изготовления психотропного вещества - амфетамин, а для расфасовки и дальнейшего сбыта - электронные весы и пакеты для упаковки. После этого, он незаконно оборудовал лабораторию в гараже, расположенном в Кировском районе города Самары. В январе 2017 года он изготовил психотропное вещество амфетамин, массой не менее 46,60 грамм, которое хранил в гараже. 23 января 2017 года в ходе обыска в гараже данное психотропное вещество было обнаружено и изъято сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.Кроме того, намереваясь осуществлять на территории города Самары деятельность по незаконному обороту психотропных веществ, обвиняемый решил подкупить сотрудников правоохранительных органов и обратился к ранее знакомому мужчине, который согласился выступить в качестве посредника и договориться с сотрудниками правоохранительных органов обеспечить безопасность преступной деятельности злоумышленника и передать им в качестве взятки денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Однако посредник, получив денежные средства для передачи взятки, обратился в Управление ФСБ России по Самарской области, сотрудниками которого было инициировано проведение оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которого мужчина был задержан.Приговором Кировского районного суда города Самары мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей в доход государства, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.