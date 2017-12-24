Самарец за купленные им телефоны платил билетами "банка приколов"

200

Летом 2017 года официально безработный злоумышленник придумал новый способ заработка с помощью мошенничества. Он покупал сотовые телефоны, продаваемые в сети Интернет, за билеты "банка приколов", а потом сдавал аппараты перекупщикам.Так, 17 июня этого года 23-летняя девушка разместила на сайте объявление о продаже сотового телефона за 26 000 рублей. В тот же день, около четырёх часов дня, ей позвонил подозреваемый, сказал, что по объявлению. Выяснил детали и задал вопрос, почему та продаёт телефон. Продавец честно призналась, что аппарат ей просто не понравился. Потенциальный покупатель сообщил, что заедет посмотреть телефон вечером.Около 22 часов девушка вместе с другом ждала визита в своей квартире по ул. Воронежской. Сначала пришёл молодой человек, представившийся Максимом. Он осмотрел аппарат, убедился, что тот новый, в упаковке, и попытался снизить цену до 20 тысяч, но хозяйка отказалась, и он ушёл.Примерно через полчаса позвонил ещё один человек, по голосу девушка узнала его как звонившего ранее днём, и стала спрашивать, кто же к ней недавно приходил. Тот пояснил, что якобы это его друг, который хорошо разбирается в технике, и поэтому он попросил его предварительно посмотреть и проверить телефон. На самом деле злоумышленник попросил первого встречного уточнить, продаётся ли в принципе мобильник.Сам он приехал примерно в половине одиннадцатого вечера. К этому времени на улице стемнело, что способствовало обману. Сначала мужчина осмотрел телефон в коридоре квартиры, сказал, что согласен купить его для своей девушки, но деньги в машине. Идти на улицу продавец отказалась, а злоумышленник пообещал подняться с деньгами и попросил красиво упаковать подарок для любимой. Понимая, что при свете его обман с купюрами сразу будет выявлен, он придумывал причину вызвать продавца на улицу, в темноту. И придумал. Позвонил по домофону и сообщил, будто бы в машине сломалась сигнализация и он не может её закрыть.Девушке пришлось спуститься во двор. Обмен мобильника на деньги проходил в темноте. Покупатель достал пачку денег из кармана спортивных штанов, отсчитал купюры и отдал их. Забрав сотовый телефон в коробке с документами, мужчина попрощался и ушёл в сторону Московского шоссе. Девушка стала рассматривать деньги, но так как было темно, то не сразу поняла, что они не настоящие. На купюрах было написано «пять тысяч дублей, не являются платежным средством». А когда сообразила, что стала жертвой мошенничества, пыталась догнать обманщика, но того уже и след простыл. Поэтому девушка написала заявление в полицию.Впоследствии подозреваемый продал аппарат на рынке за мизерную цену, деньги потратил на личные нужды.Очередное мошенничество с покупкой телефона за билеты "банка приколов" мужчина провернул 27 июня 2017 года. В тот день 32-летняя хозяйка гаджета разместила в сети Интернет объявление о его продаже за 43 тысячи рублей. Аппарат был не новый, поэтому она снизила цену на 17 тысяч. С покупателем, которым оказался злоумышленник, женщина договорилась о встрече возле своего дома на пр. Карла Маркса в Промышленном районе Самары в половине восьмого вечера.Мужчина посмотрел мобильник и решил его купить, как он пояснил, для жены в подарок, и стал отсчитывать купюры, как показалось владелице телефона, номиналом 5 тысяч рублей. Опасаясь получить фальшивки, женщина сказала, что наличными не возьмёт, и предложила пройти к банкомату. Парень с досадой парировал, что если бы он знал, то со своей карты не снимал бы наличные.По дороге к отделению банка, проходя около школы, женщина вдруг доверилась мужчине и передала ему в руки свой сотовый телефон в чехле розового цвета вместе со всеми документами, а именно: гарантийным талоном, чеком и кредитными документами. После чего они пошли в торговый центр, вместе зашли в тамбур нескольких круглосуточных отделений банков, но там положить деньги на карту не смогли.Заподозрив, что деньги у покупателя фальшивые, женщина предложила их проверить в магазине. Когда она зашла внутрь – спросить, могут ли сотрудники торговой точки проверить денежные купюры на подлинность, - мужчина вместе с её телефоном и документами на него остался стоять около входной двери на улице. Когда она вышла из магазина, парня уже нигде не было. Он ушёл, похитив её сотовый телефон. Украденный аппарат злоумышленник продал перекупщикам, деньги потратил на себя.Последний из предъявленных эпизодов обвинения датирован 7 августа 2017 года. В тот день потерпевший - 22-летний студент, выставивший накануне на сайте объявление о продаже за 39 тысяч рублей сотового телефона, приехал по делам в Самару.В начале четвёртого часа дня ему на сотовый позвонили с незнакомого номера. Ответил мужчина, который пояснил, что он по объявлению и хочет приобрести гаджет, что его и цена устраивает. Молодой человек заметил, что желающих приобрести телефон много. Тогда звонивший набросил тысячу и сказал, что купит телефон за 40 тысяч рублей, но чтобы тот показал ему первому. Студент согласился и договорился о встрече на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Фадеева.В назначенное время продавец был на месте. Вскоре позвонил покупатель и сказал, что немного задерживается и за ожидание доплатит тысячу рублей.Наконец-то встреча состоялась. Молодой человек передал телефон в коробке с документами, а также чек, где была указана сумма 47 тысяч рублей, чтобы тот убедился, что телефон новый. Затем злоумышленник ещё раз осмотрел телефон и отсчитал 9 купюр номиналом по 5 тысяч рублей, свёрнутые в четыре раза. Причитающуюся сдачу в 4 тысячи рублей покупатель попросил положить ему на банковскую карту и спешно удалился.Дойдя до ближайшего банка на углу улиц Ново-Вокзальной и Фадеева, чтобы положить деньги на карточку, студент развернул купюры и увидел, что они поддельные, на банкнотах была надпись «банк приколов». Он сразу вышел из банка, но покупателя уже нигде не было. Молодой человек понял, что его обманули, после чего обратился в полицию. Ущерб в 41 тысячу рублей для него является значительным.Розыск мошенника оказался успешным, поскольку он звонил жертвам со своего сотового телефона. Поэтому вскоре злоумышленник оказался на допросе у следователя.Свою вину он признал полностью и раскаялся. Его мама, желая помочь сыну, пыталась возместить ущерб. Предлагала каждому из потерпевших в порядке частичной компенсации по 5 тысяч настоящих рублей. Кто-то согласился на эту сумму, а кто-то отказался. Дальнейшую судьбу обвиняемого решит суд, куда направлены материалы предварительного следствия, сообщает облМВД.