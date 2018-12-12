Самарец во время застолья до смерти избил сына
12 декабря 2018 09:57
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В полицию обратилась жительница ул. Физкультурной областного центра, которая пояснила, что придя домой, обнаружила тело своего сына 1983 года рождения со следами насильственной смерти. Работая на месте происшествия, сотрудники полиции обеспечили сохранность следов и улик, опросили заявительницу, провели поквартирный обход дома.
В ходе оперативных мероприятий, у правоохранителей появилась информация, что к происшествию может быть причастен 58-летний отец погибшего.
Незадолго до трагедии сын и отец находились дома вдвоем, распивали спиртные напитки. Во время застолья глава семейства обнаружил пропажу денежных средств из кармана. Между родственниками завязался конфликт, переросший в рукоприкладство. После потасовки старший из участников ссоры ушел из дома, а тело младшего, без признаков жизни, обнаружила через некоторое время мать. Оперативники выяснили круг общения подозреваемого, собрали характеризующий материал и задержали ранее не судимого мужчину, когда он вернулся домой. Экспертиза показала, что причиненные нигде не работающему, ведущему асоциальный образ жизни, судимому за мошенничество жителю Самары травмы оказались смертельными.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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