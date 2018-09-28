Самарец в драке размахивал двумя ножами и ранил оппонента

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Инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по г. Самаре Алексей Матюшин и Николай Федюнин находились на маршруте патрулирования неподалеку от сквера на ул. Некрасовской.На глазах стражей правопорядка между двумя прохожими произошла потасовка. Полицейские остановили служебный автомобиль и подбежали к ним. В этот момент стражи правопорядка заметили у одного из мужчин в руках 2 ножа, которыми он размахивал перед оппонентом. Применив боевые приемы борьбы, полицейские задержали правонарушителя. Оказалось, что он уже успел нанести удар ножом потерпевшему.Полицейские вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь, и до приезда медицинских работников оказывали первую помощь пострадавшему. Житель Самары 1977 года рождения с проникающим ножевым ранением брюшной полости был доставлен в больницу, а подозреваемый в совершении преступления - в отдел полиции.В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего было установлено, что потерпевшего по дороге на набережную реки Волги встретила группа лиц. Между ними произошел словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений. В дальнейшем он перерос в потасовку, в ходе которой один из нападавших нанес пострадавшему травму живота.По данному факту возбуждено уголовное дел, сообщает облМВД. Предполагаемый злоумышленник - 41-летний безработный ранее неоднократно судимый уроженец одной из соседних республик, в настоящее время заключен под стражу. Ведется следствие.