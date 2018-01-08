Самарец украл велосипед из подъезда на улице Георгия Димитрова

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В полицию за помощью обратился местный житель. Мужчина 1988 года рождения сообщил о пропаже принадлежащего ему велосипеда стоимостью 18 тысяч рублей. Общаясь с заявителем, полицейские выяснили приметы пропавшего имущества. Потерпевший пояснил, что велосипед был пристегнут тросом к перилам в подъезде одного из домов, расположенных на улице Георгия Димитрова. На месте происшествия сотрудники полиции осмотрели помещение, где был оставлен велосипед, в ходе чего было установлено, что злоумышленник сломал крепежное устройство, а также провели поквартирный обход дома с целью установления свидетелей и очевидцев. Сотрудники уголовного розыска проверили возможные места сбыта похищенного, отработали на причастность к краже лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции. Похищенное имущество полицейские обнаружили и изъяли в одном из ломбардов областного центра.В результате оперативных мероприятий у сотрудников уголовного розыска появились сведения о том, что к краже велосипеда может быть причастен 34-летний безработный житель Самары. Мужчина был задержан оперативниками.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.