Самарец украл из магазина 40 флаконов шампуня

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В полицию поступило сообщение о хищении из магазина на Московском шоссе в областном центре.По словам работницы торговой точки, рано утром в помещение супермаркета зашел молодой человек. Он долго ходил вдоль витрин и в какой-то момент вышел из магазина, не оплатив товар. "Покупатель" был остановлен службой охраны и передан прибывшим сотрудникам полиции. При нем находилось 20 флаконов шампуня стоимостью более 6000 рублей.Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее не судимый мужчина 1998 года рождения. По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.