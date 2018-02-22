Самарец украл драгоценности у бывшей сожительницы
22 февраля 2018 12:49
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В ноябре 2017 года в отдел полиции в Самаре поступило сообщение о пропаже золотых украшений, принадлежащих местной жительнице 1970 года рождения. Для отработки полученного сигнала сотрудники органов внутренних дел прибыли на место происшествия – в квартиру, расположенную в доме на улице Энтузиастов. Следственно-оперативная группа провела осмотр жилплощади и поквартирный обход дома. Каких-либо следов взлома входной двери или окон обнаружено не было. В ходе опроса владелицы имущества было установлено: пропавшие драгоценности хранились в шкатулке, спрятанной в одной из секций шкафа. Как пояснила заявительница, в конце августа она решила поменять золотое кольцо и, заглянув в шкатулку, обнаружила пропажу части золотых изделий. Расспросы домочадцев не дали результатов. Однако уже тогда у женщины возникли подозрения по поводу истинности слов своего 31-летнего сожителя. Но, понадеявшись на честность своего возлюбленного, самарчанка решила никому не сообщать о краже и не разрушать отношения. Во время очередной ссоры хозяйка жилплощади попросила своего сожителя покинуть квартиру. Тот выполнил просьбу. Но, как оказалось, вместе с его вещами пропала и принадлежащая женщине шкатулка с ювелирными изделиями.
Из показаний потерпевшей полицейские установили, что общая сумма причиненного ущерба превысила 340 тысяч рублей. В ходе общения с владелицей похищенных драгоценностей полицейские выяснили сведения о ее бывшем сожителе, перечень и особые приметы пропавших драгоценностей, часть из которых была сделана на заказ.
Позже при отработке собранной информации оказалось, что сожитель потерпевшей 1986 года рождения неофициально работал в одной из организаций областного центра и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Свою вину мужчина признал. Причиной, по его словам, стало стремление заполучить «легкие» деньги.
В настоящее время часть похищенных золотых украшений найдена и возвращена потерпевшей. Остальное имущество подозреваемый сдал в ломбард.
Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.
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