Самарец получил травмы в ходе ссоры с соседом

100

В дежурную часть отдела полиции № 9 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о том, что в Хибинском переулке местный житель получил телесные повреждения.Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. При проверке полученной информации полицейские выяснили, что мужчина 1979 года рождения пострадал в результате конфликта. Опросив соседей потерпевшего и собрав необходимые улики, полицейские установили, что у мужчины около 23:00 произошла словесная перепалка с 67-летним соседом. По предварительным данным, в ходе конфликта оппоненты от слов перешли к выяснению отношений на кулаках. Закончилась борьба тем, что младший из участников потасовки получил телесные повреждения.Полицейские задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния по горячим следам. По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает облМВД.