Самарец отобрал у мужчины банковскую карту и снял с нее деньги

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В полицию обратился 28-летний житель Самары. Мужчина сообщил, что несколько дней назад на улице Бакинской у него отобрали банковскую карту, со счета которой впоследствии были сняты денежные средства в сумме 11 тысяч рублей.В ходе отработки поступившего сообщения сотрудники полиции выяснили, что незадолго до пропажи имущества заявитель отдыхал в одном из заведений Куйбышевского района. Из собранной информации следовало, что в баре мужчина расплачивался картой, которую открыто демонстрировал другим посетителям. Внимание полицейских привлек и тот факт, что при очередной оплате своих покупок потерпевший громко продиктовал пин-код от своей карты. У сотрудников полиции появилась версия, что злоумышленник находился среди посетителей питейного заведения. Установив данные клиентов бара в тот день, сотрудники уголовного розыска проверили их на причастность к совершению преступления.Собранные в ходе работы материалы свидетельствовали о том, что к открытому хищению банковской карты и денежных средств потерпевшего мог быть причастен ранее судимый самарец 1980 года рождения. Оперативники выяснили местонахождение подозреваемого, после чего задержали мужчину. В совершении преступления он признался и рассказал, что услышал пин-код, который вводил один из нетрезвых посетителей бара при оплате своих заказов. Улучив момент, злоумышленник отобрал банковскую карту, после чего обналичил денежные средства и потратил их на свои нужды.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.