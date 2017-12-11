Самарец ограбил женщину около дома вечером
11 декабря 2017 12:48
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Жертвой преступления стала 28-летняя жительница областного центра. Нападение было совершено вечером 7 сентября возле дома на ул. Севастопольской. В момент, когда женщина проходила мимо здания, к ней подбежал мужчина и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся во дворах.
О произошедшем в полицию пострадавшая сообщила в тот же день. По статье о грабеже было возбуждено уголовное дело.
В ходе работы, оперативники получили информацию о том, что грабеж мог совершить безработный житель Самары 1990 года рождения, ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков. При проверке эти сведения подтвердились. Установив местожительство предполагаемого злоумышленника, сотрудники полиции провели оперативные мероприятия по задержанию. Так же было установлено, что похищенная золотая цепочка после инцидента была сдана в ломбард. Приняты меры к ее изъятию и возврату заявительнице.
Полицейскими проводится проверка причастности 27-летнего подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра, сообщает облМВД.
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