Самарец на 10,5 лет отправится в колонию за сбыт героина

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В 2017 году Управлением ФСБ России по Самарской области получена информация в отношении членов преступной группы, специализирующейся на незаконной поставке в регион наркотических средств в особо крупном размере.26 октября 2017 года при попытке сбыта героина массой 9,099 кг был задержан ранее судимый житель г.Самары, 1987 г.р. Следственным отделом Управления в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело.16 мая 2018 года решением Кировского районного суда г.Самары мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Приговор вступил в законную силу.