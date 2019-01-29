Самарец менял SIM -карты для получения доступа к Qiwi -кошелькам абонентов

181

Управлением ФСБ России по Самарской области проводятся мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение неправомерного доступа к компьютерной информации, содержащейся в базах данных операторов сотовой связи.Так, в период с октября 2016 года по апрель 2017 года в результате реализации комплекса ОРМ сотрудниками Управления получены сведения в отношении жителя г.Самары, 1990 г.р., который с использованием возможностей знакомого 1989 г.р., работавшего в должности специалиста офиса продаж и обслуживания ПАО «Вымпелком», производил несанкционированные замены SIM -карт для получения доступа к Qiwi -кошелькам абонентов и вывода денежных средств на личные банковские счета.Мужчины признаны виновными, им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, а также 2 лет и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 3 месяца соответственно.25 января 2019 года приговор вступил в законную силу.