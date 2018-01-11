Самарец избил сожительницу, та заявила, что упала

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В полицию поступило сообщение от работников медицинского учреждения о том, что к ним с различными травмами доставлена местная жительница 1971 года рождения. Со слов пострадавшей следовало, что повреждения она получила в результате падения. Однако, при сопоставлении имеющихся сведений у полицейских возникли сомнения в правдивости данных слов.Из собранных материалов следовало, что в день случившегося у женщины возник конфликт с сожителем. Выяснение отношений происходило в квартире дома, расположенного на улице Чапаевской. Во время ссоры 41-летний мужчина нанес телесные повреждения женщине. Впоследствии, в ходе работы на месте происшествия сотрудники полиции изъяли сломанную табуретку и швабру. После установления всех подробностей инцидента предполагаемого злоумышленника задержали.Подозреваемый в совершении преступления не в первый раз попадает в поле зрения полиции: ранее он привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД, нанесение побоев и причастность к незаконному обороту наркотиков.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.