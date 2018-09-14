Самарец дал взятку в 200 тысяч рублей не проведение проверки в кафе

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Завершено расследование уголовного дела в Самарской области в отношении местного жителя, обвиняемого в даче взятки.По версии следствия, в июне 2018 года обвиняемый, являясь администратором одного из кафе города Самары, передал в качестве взятки денежные средства в размере 200 тысяч рублей специалисту – эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора Самарской области за не проведение проверки в кафе.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com