Самарчанку уличили в использовании поддельной регистрации
10 августа 2017 09:59
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Жительница областного центра обратилась в отделение по вопросам миграции отдела полиции №9 УМВД России по городу Самаре. Сотрудники полиции в ходе изучения паспорта гражданки обратили внимание на страницу, где был поставлен штамп о регистрации в Железнодорожном районе. При проверке оказалось, что данная отметка является поддельной. В итоге были собраны материалы и возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что использование заведомо подложного документа влечет за собой уголовную ответственность и наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.
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