Самарчанку обвиняют в случайном убийстве сына

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В полицию в Самаре поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины. По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в одной из квартир дома тело 36-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.В ходе установления и опроса возможных свидетелей и очевидцев случившегося, сотрудники полиции выяснили, что у мужчины произошла ссора с матерью, с которой он проживал на одной жилплощади. Словесная перепалка родственников переросла в драку, в результате чего пострадавший получил ножевые ранения. Предполагаемое орудие преступления сотрудники полиции обнаружили и изъяли во время осмотра места происшествия.Подозреваемую в совершении преступления сотрудники полиции задержали в тот же день. По сведениям полицейских, 59-летняя женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась.Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает облМВД.