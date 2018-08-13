Самарчанка ударила мужчину ножом

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По подозрению в причинении ножевого ранения 39-летнему мужчине сотрудники полиции задержали жительницу Самары. Как установили сотрудники полиции, инцидент произошел в квартире дома, расположенного на ул. Белорусской.Пострадавший мужчина, несмотря на состояние здоровья, смог сообщить о случившемся полицейским. У сотрудников полиции появилась информация, что к причинению ножевого ранения мужчине причастна хозяйка жилплощади. Полицейские выяснили, что женщина 1972 года рождения, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности, недавно переехала в данную квартиру. Сотрудники полиции приступили к проверке адресов, где могла появиться 46-летняя подозреваемая.Задержал предполагаемую злоумышленницу участковый уполномоченный полиции. Полицейский проводил обход прилегающей территории с целью установления местонахождения подозреваемой. Подходя к дому, где произошло происшествие, он заметил выходящую из подъезда женщину, схожую по приметам с злоумышленницей. Задержанная не стала отрицать своей причастности к причинению ножевого ранения и рассказала о произошедшем конфликте с потерпевшим.Согласно результатам экспертизы, здоровью 39-летнего самарца был причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает облМВД.