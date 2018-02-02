Самарчанка пыталась за 30 тысяч подкупить инспектора по делам несовершеннолетних
2 февраля 2018 11:50
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По версии следствия, 26 января 2018 года подозреваемая, находясь в салоне автомашины, припаркованной около одного из домов по Зубчаниновскому шоссе, передала в качестве взятки за не составление протокола об административном правонарушении, то есть за незаконное бездействие должностного лица, инспектора по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Самаре денежные средства в сумме 30 тысяч рублей. Однако взятка не была принята сотрудником полиции.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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