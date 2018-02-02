Самарчанка пыталась за 30 тысяч подкупить инспектора по делам несовершеннолетних

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По версии следствия, 26 января 2018 года подозреваемая, находясь в салоне автомашины, припаркованной около одного из домов по Зубчаниновскому шоссе, передала в качестве взятки за не составление протокола об административном правонарушении, то есть за незаконное бездействие должностного лица, инспектора по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Самаре денежные средства в сумме 30 тысяч рублей. Однако взятка не была принята сотрудником полиции.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.