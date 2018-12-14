Самарчанка поссорилась с мужем, уехала из гостей домой и встретила насильника и грабителя
14 декабря 2018 13:20
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Преступления, в ходе которых пострадала жительница областного центра, произошли около 6 утра в Промышленном районе, возле одного из жилых домов на ул. Демократической.
Незадолго до происшествия потерпевшая вместе с мужем находилась в гостях у друзей. Во время застолья между супругами произошла ссора и женщина решила уехать домой. На улице она остановила автомобиль. Не доехав до дома несколько метров, пассажирка рассчиталась с водителем и вышла на остановке общественного транспорта, чтобы зайти в магазин.
По версии правоохранителей, водитель дождался, когда женщина выйдет из торговой точки, после чего проследил за ней до дома и напал возле подъезда. После изнасилования злоумышленник отобрал у жертвы рюкзак и скрылся. Пострадавшая в тот же день сообщила о случившемся в полицию. В ходе работы по заявлению полицейские установили обстоятельства произошедшего, приметы нападавшего, его автомобиля, провели осмотр места происшествия. С целью установления возможных свидетелей, а также иных подробностей нападения, сотрудники полиции провели поквартирный обход дома потерпевшей и расположенных вблизи от места преступления домов.
Ранее судимого за разбойное нападение мужчину 1988 года рождения задержали по месту жительства. Он рассказал, что похищенный рюкзак вместе с содержимым выкинул в мусорный бак, так как обнаруженные документы и продукты питания не представляли ценности.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
pixabay.com
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