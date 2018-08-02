Ранее судимый самарец украл автомобиль и сдал в металлолом

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В полицию за помощью обратилась 31-летняя владелица автомобиля ВАЗ-21099. Женщина сообщила полицейским, что принадлежащее ей легковое транспортное средство всегда парковала возле жилого дома, расположенного на улице Ставропольской, но в один из дней автомашина исчезла.При проверке полученных сведений у оперативников появились основания полагать, что автомобиль был сдан в пункт приема металлолома. Вскоре данная информация подтвердилась. Полицейские установили личность предполагаемого похитителя легковушки. По подозрению в совершении кражи был задержан 25-летний самарец, который не стал отрицать своей причастности к противоправному деянию. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и угона транспортного средства.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает облМВД.Фото: pixabay.com