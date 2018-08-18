Ранее судимый самарец нанес ножом смертельную рану приятелю

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Около двух часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на улице Енисейской, в ходе конфликта одному из участников причинено смертельное ножевое ранение.Погибший 1982 года рождения проживал в данной квартире и незадолго до гибели пригласил в свой дом одного из приятелей. Встреча мужчин сопровождалась совместным употреблением спиртных напитков. Между друзьями во время застолья произошла ссора. По предварительным данным, в ходе выяснения отношений гость схватил нож и нанес хозяину жилплощади ножевое ранение, после чего скрылся.Подозреваемого в совершении противоправного деяния сотрудники органов внутренних дел задержали. Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый 1987 года рождения нигде не работает и ранее дважды привлекался к уголовной ответственности, сообщает облМВД.