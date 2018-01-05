Приехав к своему другу на работу, злоумышленник похитил телефон его коллеги

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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местной жительницы 1977 года рождения о том, что у нее похитили сотовый телефон. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму 7,7 тысяч рублей.В момент происшествия женщина находилась на работе, на некоторое время она вышла в служебное помещение, оставив телефон на столе в кабинете, но, вернувшись, не обнаружила его на месте.В результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором мог передвигаться предполагаемый похититель аппарата, а также его владельца. В соответствии с составленной ориентировкой по горячим следам инспекторами дорожно-патрульной службы была остановлена автомашина под управлением подозреваемого. Злоумышленником оказался ранее не судимый местный житель 1964 года рождения. Полицейские выяснили, что мужчина, приехав к своему другу на работу, зашел в служебное здание, где никого не было. Увидев на столе телефон и воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, подозреваемый взял сотовый телефон и поспешил скрыться. Остановившись около ближайшего магазина, мужчина начал предлагать купить гаджет продавцам и жителям поселка Безенчук.Подозреваемый признал свою вину полностью и рассказал полицейским, что телефон он продал незнакомцу, а деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время стражи правопорядка проверяют вероятные места сбыта похищенного имущества. Со слов подозреваемого, он намерен возместить причиненный ущерб потерпевшей в ближайшее время.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Ведется следствие.