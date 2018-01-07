При обыске дома в Октябрьске, в котором проживал подозреваемый в совершении кражи, обнаружили марихуану

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В ходе проведения расследования уголовного дела о хищении телевизора в городе Октябрьск, сотрудниками органов внутренних дел был установлен факт хранения подозреваемым запрещенного вещества.Полицейские обнаружили наркотик в ходе обыска дома, в котором проживал подозреваемый - ранее судимый за грабеж местный житель 1962 года рождения. Из допроса подозреваемого следовало, что похищенный телевизор находился у него в жилище, так как продать он его не успел. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили не только указанную бытовую технику, но и вещество растительного происхождения. При этом хранил его хозяин дома, не сильно заботясь о конспирации - в шкафу на полке.Вещество было изъято и направлено на экспертизу. По результатам исследования установлено, что обнаруженным является наркотическое средство марихуана общей массой 33, 92 грамма. Мужчина заявил, что наркотик хранил для личного употребления без цели сбыта. В настоящее время данная информация тщательно проверяется сотрудниками полиции.Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.