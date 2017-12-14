Преступник отобрал у тольяттинского студента бутылку джина

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На днях сотрудники тольяттинской полиции задержали подозреваемого в ограблении 22-летнего студента одного из учебных заведений Тольятти. Преступление было, совершено в ночное время. Неизвестный подбежал, выхватил бутылку джина у потерпевшего и скрылся. Молодой человек догнал злоумышленника и попытался забрать похищенное, но грабитель ударил его по голове этой же бутылкой, вытащил телефон из кармана и скрылся. О произошедшем нападении студент сообщил в полицию в тот же день. В ходе опроса он подробно описал внешность своего обидчика и направление, в котором он скрылся.Полицейские установили, что к нападению на потерпевшего может быть причастен житель Тольятти 1998 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. Имея в распоряжении необходимые сведения, оперативники установили адреса, где мог находиться разыскиваемый. В итоге грабитель был задержан.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.