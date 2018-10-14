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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Пожилой самарец ударил сожительницу ножом в живот

14 октября 2018 11:55
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Пожилой самарец ударил сожительницу ножом в живот Инцидент произошел во время застолья.
Инцидент произошел во время застолья.

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении женщины 1966 года рождения с ножевым ранением брюшной полости.

По адресу, откуда была доставлена потерпевшая выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев события, собрали необходимые улики. Как выяснили в ходе работы правоохранители, 52-летняя пострадавшая и ее 67-летний сожитель распивали дома спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла семейная ссора, в результате которой мужчина нанес своей избраннице ножевое ранение в живот.

По данным правоохранителей, подозреваемый ранее не судим, является инвалидом 2 группы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Фото pixabay.com
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