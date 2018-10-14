Пожилой самарец ударил сожительницу ножом в живот

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В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении женщины 1966 года рождения с ножевым ранением брюшной полости.По адресу, откуда была доставлена потерпевшая выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев события, собрали необходимые улики. Как выяснили в ходе работы правоохранители, 52-летняя пострадавшая и ее 67-летний сожитель распивали дома спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла семейная ссора, в результате которой мужчина нанес своей избраннице ножевое ранение в живот.По данным правоохранителей, подозреваемый ранее не судим, является инвалидом 2 группы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com